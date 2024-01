In occasione della presentazione a Coverciano del secondo memorial Davide Astori, ha parlato ai media presenti l'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Renato Buso. Queste le sue parole ai media presenti tra cui anche Fiorentinanews.com:

“Siamo orgogliosi di questo secondo memorial che vedrà impegnate 18 squadre maschile di ragazzi del 2013 e 2014, oltre a 6 squadre del femminile. Sarà un’occasione per ricordare chi era Davide e questo per noi è troppo importante. Avremo tutte le cinque squadre professionistiche dove lui ha giocato. Vediamo se riusciamo a portare anche qualche squadra internazionale, anche se non sarà facile”.

E sulla Supercoppa: “Contro il Napoli sarà una partita importantissima. Anche gli azzurri arrivano da un periodo non propriamente facile e dunque sarà una gara aperta con la Fiorentina che ha tutte le carte in regola per provare ad andare a giocarsi la finale”.