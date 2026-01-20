​​

La Juventus ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina. Ecco la risposta dei viola

Albert Gudmundsson
Come riporta Sky Sport, la Juventus in queste ultime ore ha chiesto Albert Gudmundsson alla Fiorentina

La Juventus ci ha provato

La società bianconera è infatti alla ricerca di un vice Yildiz per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. La Fiorentina ha fatto però muro davanti alla richiesta juventina. 

Incedibile

Per la società viola il giocatore islandese è considerato un incedibile e per questo Gudmundsson non si muoverà da Firenze. Almeno in questa finestra di mercato. 

