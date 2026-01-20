La Juventus ha chiesto Gudmundsson alla Fiorentina. Ecco la risposta dei viola
Albert Gudmundsson in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Come riporta Sky Sport, la Juventus in queste ultime ore ha chiesto Albert Gudmundsson alla Fiorentina.
La Juventus ci ha provato
La società bianconera è infatti alla ricerca di un vice Yildiz per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Spalletti. La Fiorentina ha fatto però muro davanti alla richiesta juventina.
Incedibile
Per la società viola il giocatore islandese è considerato un incedibile e per questo Gudmundsson non si muoverà da Firenze. Almeno in questa finestra di mercato.
