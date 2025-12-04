Corriere Fiorentino: L'anima fragile della Fiorentina che si trova nei contrasti

Una pagina dedicata alla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Apertura dedicata a: “Anima fragile”. Ovvero: “Pochi mediani, condizione fisica e limiti caratteriali: in campionato i viola hanno vinto appena 99 contrasti, un dato (non l’unico) che racconta le difficoltà a calarsi nella ‘mentalità da provinciale’ che serve per salvarsi”.

La ricetta di Magic Box

Di spalla: “Dubbio Gosens, è guarito ma si allena a parte: sabato va in panchina?”. In taglio basso ci sono delle dichiarazioni: “Zola: ”Kean e Gud? Credano in loro stessi". Sottotitolo: “La ricetta di Magic Box: mai dubitare del talento, dalle crisi si esce con la fiducia”.