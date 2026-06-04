Cecchi: “Vanoli ha fatto meglio di Grosso, ma a Firenze serve ripartire. Non stupirà se molti titolari della Fiorentina partiranno”

Il giornalista de La Nazione e tifoso della Fiorentina Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva, commentando la caldissima opzione Fabio Grosso per la panchina viola.

‘Con la rosa a disposizione Grosso ha fatto ciò che doveva’

“Grosso alla Fiorentina? È un allenatore emergente, può offrire prospettive diverse. Ha fatto benino quest’anno a Sassuolo, non bene, perché i neroverdi sono una bella squadra. Il centrocampo Matic, Thorsvedt e Konè è un ottimo centrocampo, così come l’attacco Berardi, Pinamonti e Laurientè, da squadra almeno da metà classifica. Idzes e Muharemovic sono bravissimi. Il Sassuolo ha fatto ciò che doveva fare con la rosa che aveva”.

‘Giusto cambiare allenatore alla Fiorentina, perché…’

“Vanoli non ha fatto peggio di Grosso, avendo preso una ‘non squadra’ dopo l’addio di Pioli, squassata psicologicamente e a pezzi fisicamente. Vanoli ha condotto la Fiorentina alla salvezza quando mezza Italia non lo riteneva possibile. Anzi, Vanoli ha fatto anche meglio di Grosso, ma Firenze ha bisogno di un punto di ripartenza e quindi l’allenatore del Sassuolo è preferibile. La delusione, la ruggine e le scorie sono talmente profonde che ripartire con Vanoli sarebbe diventato un rischio. Non mi stupirei che 3-4 anche 5 titolari facessero le valigie. C’è bisogno di un orizzonte nuovo… e questo lo dà la presenza di volti nuovi”.