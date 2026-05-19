Cecchi: “Vanoli merita applausi ma se resta è un rischio. Ndour? Vorrei centrocampo in cui è un’alternativa”

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV, toccando vari temi dopo la vittoria della Fiorentina in casa della Juventus.

‘Un piccolo grande spregio alla Juventus’

“Il calcio è inspiegabile, la Fiorentina ha fatto la miglior partita dell’anno, uscendo anche con autorevolezza nel finale. La dote migliore di Firenze è sempre stata quella di fare lo ‘spregio’, e la Fiorentina ha fatto un piccolo grande spregio alla Juventus. La Fiorentina non chiedeva niente ma ha avuto il fuoco dentro a differenza della Juventus, che a fine gara è stata contestata dai tifosi… pensate voi perdere la Champions contro la Fiorentina in casa”.

‘Vanoli merita di lasciarsi senza veleni, ma…’

“La prestazione con la Juventus non cancella certo il campionato fatto, ma questa partita è una gioia che resterà nella storia di Firenze. Tre mesi fa gli juventini pensavano di mandarci in B con la partita in casa loro, ed era un incubo. Invece siamo noi che vincendo abbiamo impedito che andassero in Champions League. Vanoli merita un applauso ed ha fatto tutti i cambi giusti e tutto lo stadio deve farglielo la prossima settimana, lasciandosi in amicizia e senza veleni”.

‘Firenze ha bisogno di tranquillità’

“Sono dell’idea che la permanenza di Vanoli sarebbe un rischio per tutti. Gli voglio bene, ma fino a 90’ fa, la stragrande maggioranza dei tifosi non lo avrebbe voluto. Se si conferma Vanoli e si sbaglia una partita riparte la rumba, e Firenze ha bisogno di tranquillità. Ranieri-Pongracic per me è una buona base di partenza, assieme a Fagioli e Parisi. Ndour? Vorrei un centrocampo in cui o è la prima alternativa o lotta per un posto”.