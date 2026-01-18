Piccoli: "Fossimo stati più furbi potevamo farne di più nel primo tempo. Di solito mi vengono gol belli, ne volevo uno sporco"

E' tornato titolare e ha ritrovato il gol Roberto Piccoli, che a Dazn ha parlato della vittoria viola a Bologna:

"Dedichiamo questa vittoria al nostro Presidente. Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, potevamo fare anche qualche gol se eravamo più furbi, nelle ripartenze. Oggi ho fatto un gol sporco, speravo in un gol così perché di solito mi vengono solo gol belli. Nel secondo tempo abbiamo sofferto di più perché loro sono una buona squadra che palleggia e siamo contenti, andiamo avanti così.

Se mi serve continuità? Come ogni giocatore, giocando con continuità chiunque sale di forma e a quel punto riesco a fare sprint anche su tutti i 90 minuti. Quando giocavo poco a Lecce ho fatto 7 gol entrando sempre dalla panchina, ribaltando tante partite, devo farmi trovare pronto. Siamo due attaccanti forti io e Moise, molto simili, possiamo giocare insieme ma deciderà il mister. Dobbiamo allenarci a duemila per farci trovare pronti e far vincere la squadra".