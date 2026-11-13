La rivelazione di Tare: "Avevo bloccato Valdepeñas per portarlo al Milan, volevamo giocatori giovani con un futuro importante"

Il terzino della Fiorentina Victor Valdepeñas avrebbe potuto vestire la maglia di un altro club di Serie A. E a rivelarlo è Igli Tare, ex direttore sportivo di Milan e Lazio, intervenuto alla trasmissione su Youtube Sky Calcio Unplugged, spiegando come stesse per portare il giocatore dal Real Madrid a Milano prima di dover lasciare la sua carica di dirigente in rossonero.

Valdepeñas bloccato dal Milan

Tare a proposito del difensore viola ha dichiarato: “Valdepeñas era un giocatore già bloccato, doveva venire anche lui al Milan”.

L'intenzione di Tare

E ha precisato: "Il progetto era quello di fare un mix di giocatori giovani con un futuro importante e altri giocatori già pronti".