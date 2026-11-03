Proc. Valdepeñas: "Crescerà e diventerà giocatore molto importante. Fiorentina squadra storica con progetto emozionante"

Alejandro Camano, procuratore del terzino sinistro spagnolo della Fiorentina Victor Valdepenas, ieri al primo in maglia viola, ha parlato a Tuttomercatoweb.com, toccando vari temi relativi al momento del proprio assistito, arrivato a Firenze dal Real Madrid.

‘Felici per l’opportunità in viola, in futuro…'

"Victor è un giocatore molto importante, siamo molto contenti per l’opportunità che gli ha dato la Fiorentina. Un ragazzo come lui può giocare in una squadra storica, per me personalmente è una grande situazione: a Firenze ho già avuto Borja Valero, ha un peso storico anche per la mia vita. Sono molto felice che Victor dimostri che grande calciatore può essere e che in futuro sicuramente sarà”.

“Ho visto la partita, credo che la Fiorentina abbia costruito una squadra molto giovane, con molto futuro, e Victor sia molto importante in questo contesto. leri hanno giocato una grande partita, nel secondo tempo hanno mostrato superiorità e lui ha segnato la rete della tranquillità. È molto importante per la Fiorentina e per il ragazzo. Siamo tutti felici”.

‘Victor crescerà tanto in futuro. Fiorentina squadra storica’

"lo credo tanto nel calcio italiano, ho portato qui giocatori come Mario Gila o lo stesso Valdepeñas. Credo che sia un campionato giusto per un giocatore di qualità come Victor, con la responsabilità di giocare in una squadra storica. E cresciuto tanto, ma crescerà ancora di più in futuro. Penso che il progetto della Fiorentina sia emozionante, bellissimo: per una squadra che ha grande tradizione anche nelle coppe europee e che in passato ha visto giocare grandi campioni come Batistuta, penso che sia un progetto ambizioso. Sarebbe giusto rivedere la Fiorentina tornare grande".