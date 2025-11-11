La perplessità di Goretti e il coro successivo. Qualcosa non torna in casa Fiorentina

Prima il ds Goretti e il tecnico ad interim Galloppa dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Mainz. Poi ci hanno pensato Piccoli e Vanoli dopo il pari di Genova.

Da giovedì scorso a domenica abbiamo sentito praticamente un coro unanime sul fatto che la formazione viola sia in ritardo rispetto a tutte le altre sotto l'aspetto fisico.

Perplessità

Le perplessità maggiori le avevano espresse Goretti e Galloppa, ma questo è un fatto che passa in secondo piano rispetto all'evidenza del problema.

Serie di doppie sedute

E non è un caso che da domani, infatti, la squadra inizierà al Viola Park una serie di doppie sedute giornaliere che servirà, tra le altre cose, alla rosa per trovare una condizione migliore e più in linea con le altre formazioni della Serie A.