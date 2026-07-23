Kean è il grande obiettivo, ma il Como non intende perdere tempo: Fabregas ha già pronto un piano B

Per farsi trovare pronto per la prima stagione in Europa, quest’estate il Como sta continuando a monitorare con attenzione ogni opportunità per rinforzare la squadra e regalare a mister Fabregas elementi di spessore internazionale. La società vuole farsi trovare pronta a ogni evenienza, pianificando con cura le mosse necessarie per consolidarsi nel massimo campionato italiano.L'esigenza di rinforzare il reparto offensivo nasce principalmente dalla possibile partenza di Alvaro Morata, finito nel mirino di diversi club esteri tra Spagna, Arabia Saudita e Qatar. Questo scenario di mercato costringe la dirigenza a studiare alternative valide e immediate per non farsi trovare impreparata.

Il Como continua a pensare a Kean per il dopo Morata, ma la trattativa è complicata

Ed il primo obiettivo per l’attacco è Moise Kean della Fiorentina, che a quanto pare rappresenta il profilo ideale e il primo obiettivo per la dirigenza: grazie alla sua straordinaria combinazione di forza fisica, progressione in velocità e profonda conoscenza della Serie A. L'attaccante della Fiorentina, nato a Vercelli e cresciuto tra i grandi club europei, garantisce un impatto immediato. Il club viola valuta il suo cartellino almeno 40 milioni di euro, una cifra importante che testimonia il valore assoluto del centravanti azzurro nel panorama calcistico internazionale. La trattativa si prospetta complessa, ma il Como monitora costantemente la situazione per capire i margini di manovra.

I Lariani hanno però fretta e studiano un piano B

Qualora la pista che porta all'attaccante della Fiorentina non dovesse concretizzarsi, la società ha già bloccato il piano B individuando in Vangelis Pavlidis il rinforzo perfetto. Il centravanti greco del Benfica vanta un bagaglio internazionale di primissimo piano maturato tra Olanda, Germania e Portogallo. Le sue spiccate doti di finalizzatore e l'abilità nel dialogare con i compagni fanno di lui un attaccante completo, capace di garantire gol e continuità ad altissimi livelli. La sua esperienza nelle competizioni europee rappresenta una garanzia assoluta per le ambizioni della squadra lariana.