L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, a TuttoMercatoWeb ha analizzato il pari della Fiorentina contro il Torino: “Un pareggio subito al 94' è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l'aveva ribaltata. La classifica è ancora deficitaria e una vittoria avrebbe dato un po' più di morale”.

“Due punti persi”

"I due punti persi invece pesano quanto un macigno, perderli alla fine è sempre negativo".

“Paratici doveva prendere un altro difensore”

Martorelli aggiunge poi una valutazione sul mercato: “Non è facile operare in maniera determinante in una squadra che è in una situazione così difficile. I calciatori bravi, chi ce li ha, se li tiene a gennaio. Paratici ha cercato di dare un’immagine nuova ad una società che aveva già speso tanto in estate. Ma un difensore centrale in più sarebbe stato utile”.