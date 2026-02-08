​​

header logo

"Paratici avrebbe dovuto prendere un altro difensore. Perdere due punti all'ultimo minuto abbasserà ancor di più il morale della Fiorentina"

Redazione /

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, a TuttoMercatoWeb ha analizzato il pari della Fiorentina contro il Torino: “Un pareggio subito al 94' è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l'aveva ribaltata. La classifica è ancora deficitaria e una vittoria avrebbe dato un po' più di morale”. 

“Due punti persi”

"I due punti persi invece pesano quanto un macigno, perderli alla fine è sempre negativo". 

“Paratici doveva prendere un altro difensore”

Martorelli aggiunge poi una valutazione sul mercato: “Non è facile operare in maniera determinante in una squadra che è in una situazione così difficile. I calciatori bravi, chi ce li ha, se li tiene a gennaio. Paratici ha cercato di dare un’immagine nuova ad una società che aveva già speso tanto in estate. Ma un difensore centrale in più sarebbe stato utile”.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti