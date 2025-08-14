"Vlahovic sta facendo alla Juventus quello che ha fatto alla Fiorentina e che farà nella prossima squadra. La tattica non cambia mai"

Il caso Vlahovic sta diventato più che scottante. La situazione si è aggravata ieri quando l'ex centravanti della Fiorentina è stato subissato di fischi da parte dei tifosi juventini.

12 milioni netti

La Juve vuole riportare alla Continassa Kolo Muani e scaricare il serbo che nella prossima stagione arriverà a guadagnare 12 milioni di euro netti.

“Stessa tattica utilizzata con la Fiorentina”

“La tattica del centravanti e dei suoi manager è sempre la stessa - scrive il giornalista Alessandro Bocci sul Corriere della Sera - mettere con le spalle al muro il proprio club. Dusan sta facendo alla Juve quello che ha fatto alla Fiorentina e che farà nella prossima squadra in cui andrà. Niente di nuovo”.

Una telenovela destinata a caratterizzare questa parte finale d'estate.