Lasciate ogni speranza, voi che entrate: un dicembre buttato via e un calendario che spaventa

In avvicinamento al mese di dicembre, il tema ricorrente era quello di dover massimizzare il raccolto nelle quattro partite che la Fiorentina avrebbe affrontato in quei 30 giorni. Il trafiletto composto, in ordine, da Sassuolo, Verona, Udinese e Parma era la chance migliore per iniziare a raccogliere punti, ma così non è stato.

Bottino magrissimo

Dodici punti sarebbero stati un'utopia, ma ne sono arrivati solo tre, bottino decisamente insufficiente: infatti, la Fiorentina continua all'ultimo posto, imperterrita, senza muovere affatto la propria classifica. A nulla è servita la vittoria contro l'Udinese, la prima del campionato, se non forse a dare un falso senso di ‘essere arrivati’: la prestazione odierna contro il Parma ha ben presto riportato tutti coi piedi per terra. E ciò che attende la Fiorentina a gennaio potrebbe seriamente condannarla.

Un tour de force infernale

Si parte il 4 gennaio, alla prossima giornata, quando la Fiorentina affronterà in casa una lanciatissima Cremonese. Viola che saranno poi attesi a Roma, contro la Lazio, il 7 gennaio; torneranno poi in campo l'11, contro il Milan. Non c'è due senza tre: il 18, infatti, c'è in programma la trasferta al Dall'Ara contro il Bologna di Italiano. Il mese si chiude poi il 24, con la sfida salvezza contro il Cagliari: tuttavia, il primo febbraio, ecco che torna una big con la trasferta contro il Napoli. In poco meno di un mese, dunque, 4 big match e due scontri (quasi) diretti contro squadre messe meglio, ma che fondamentalmente hanno lo stesso obiettivo: la salvezza.

La scossa dal mercato

L'arrivo di Paratici sicuramente cambierà le carte in tavola, ma non ci si possono aspettare miracoli dal solo mercato invernale. La realtà è che, avendo concluso il cosiddetto trafiletto ‘da non sbagliare’, adesso ci si rende meglio conto dell'impresa che servirà ai viola per uscire decentemente dal mese di gennaio. Un mese fondamentale per le speranze di salvezza della Fiorentina.