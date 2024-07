Breda: "Il settore giovanile della Fiorentina è una garanzia. Favasuli, Distefano e Amatucci sono giocatori pronti"

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come Costantino Favasuli sia in procinto di passare in prestito dalla Fiorentina al Bari. Roberto Breda, che lo ha allenato alla Ternana, ne ha parlato così a Pianetabari: “E' un ragazzo d'oro, ha doti e qualità sotto tutti i punti di vista e inoltre può ricoprire più ruoli. Ha un gran carattere, è uno di quelli che sa alzare i ritmi. Secondo me ha grandi margini di miglioramento, è giovane ma ha già la personalità per giocare in una piazza importante come Bari”.

“Distefano e Amatucci, che personalità!”

Poi ha aggiunto: “Il settore giovanile della Fiorentina è una garanzia. Vorrei citare anche Distefano e Amatucci: il primo è già un giocatore maturo, può fare l'attaccante, la seconda e anche il quinto di centrocampo. A Terni ci ha dato una grossa mano, ha un'intelligenza tattica superiore alla sua età e riesce sempre a creare superiorità numerica. Amatucci è un altro ragazzo interessante, uno silenzioso ma che poi in campo si fa sentire. Grandissima personalità”.