"Sono ottimista e domani la Fiorentina vincerà. La tifoseria è vicina alla squadra, ma se domani perdiamo con il Pisa.."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Stefano Pioli.

“Quando a Firenze ci sono delle difficoltà, la piazza comunque si stringe attorno alla squadra. Poi chiaramente, come accaduto anche con il Como, a fine partita ci possono essere dimostrazione di disapprovazione da parte della Curva, con fischi e quant’altro, ma nel momento in cui la squadra è in difficoltà, appena la tifoseria lo capisce si stringe attorno al gruppo: ovviamente se la squadra da segnali positivi nonostante i brutti risultati. Sappiamo bene come il risultato finale delle partite dei viola determini l’umore di un’intera città. Ma credo che la stessa cosa avvenga ovunque non solo qui a Firenze”.

“Sono cautamente ottimista e penso che la Fiorentina vincerà il derby di domani”

Ha voluto ipotizzare anche che venga perso il Derby: “La partita di domani è inevitabilmente complicata, anche se molto dipenderà da come la partita si svilupperà: ci sono sconfitte e sconfitte, ma onestamente non voglio neanche pensare all’evenienza che domani la Fiorentina possa perdere contro il Pisa. Se poi dovesse essere cosi, ovviamente la proprietà in prima linea dovrà fare delle riflessioni. Partecipando alla conferenza stampa di Pioli ho comunque intravisto grande determinazione e grande tranquillità: non credo che siano cose dettate dall’incoscienza ma dal fatto che lui stesso abbia ricevuto dei segnali convincenti dalla squadra durante l’ultima settimana. Sono cautamente ottimista”.

“Pioli riproporrà la difesa a 4, con il Como non è assolutamente andata male”

Ha parlato anche della possibile formazione, e del modulo: “Onestamente se Fabregas sapeva la formazione prima, non credo gli sia servito molto: il Como domenica nel primo tempo non ci ha capito niente. Sono stati i correttivi nella ripresa a far cambiare la partita. Mi sbilancio dicendo che sono convinto che l’assetto tattico di domani non sarà tanto diverso da quello visto domenica scorsa. Quello che fare la differenza sarà l’atteggiamento, ma sono convinto che Pioli proporrà una difesa a 4 anche domani. Non potremo entrare in campo sbagliano l’approccio, sappiamo cosa ci aspetta: l’Arena Garbaldi sarà infuocata. E’ una sfida in cui l’unica che può perdere qualcosa è la Fiorentina, e per questo vorrei che venisse fuori la forza caratteriale di questa squadra”.