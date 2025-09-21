La Fiorentina non esiste proprio e al Franchi passa anche il Como. Tenebre viola e bassifondi tristemente vicini. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' notte fonda per la Fiorentina, sconfitta in casa anche dal Como e tristemente ferma a 2 punti in 4 giornate. Un pomeriggio che era partito anche bene con la rete episodica di Mandragora sulla ribattuta di una punizione. Poi però il Como è salito decisamente in cattedra, ribaltandola nella ripresa con il colpo di testa di Kempf e il gol assurdo in contropiede di Addai, al termine di una prestazione vuota, isterica e sconfortante.

La nuova classifica di Serie A

Juventus 10, Napoli 9, Milan 9, Roma 9, Atalanta 8, Cremonese 8, Como 7, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 6, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.