Svaligiata a Udine la casa dell'ex Fiorentina Zaniolo. Ma lui la prende con ironia: "Se volevate delle borsette bastava chiedere"
Giornata non proprio da ricordare quella di ieri per l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, che una volta rientrato in casa ha trovato la sua abitazione svaligiata.
Furto in casa Zaniolo
A darne notizia è stato lo stesso attaccante, che su Instagram ha scritto: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo”.
Non era in casa
Nel momento del furto, poi, Zaniolo ha precisato non essere stato presente in casa: “Io non ero in casa. Magari ci fossi stato!!" ha scritto.
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