“Rugani buon difensore ma non basta. La Fiorentina è una tragedia e rischia davvero di retrocedere”

A TMW Radio ha parlato l’ex attaccante gigliato Ezio Sella, che si è detto perplesso dell’operato sul mercato della società viola, oltre che della situazione generale della Fiorentina.

‘Fiorentina in bruttissime acque, servivano due difensori’

“È una tragedia la Fiorentina, ho visto il calendario e rischia veramente di retrocedere. La squadra viola è in bruttissime acque, qualcosa ha fatto vedere ma a prescindere dagli attaccanti e dai centrocampisti, doveva prendere dei difensori. Quando lotti per non retrocedere è importante difendere bene, anche col Cagliari in casa, ad esempio, il pareggio sarebbe stato buono”.

‘Ogni attacco avversario diventa pericoloso’

“Rugani? È un buon difensore ma non basta, ne servivano almeno un paio importanti. Dietro la squadra fa fatica, è una squadra fragile. Ogni situazione offensiva dell’avversario diventa pericolosa. Credo Vanoli debba trovare una solidità difensiva e ripartire da quello, con tutto l’organico, non solo col pacchetto arretrato”.