Il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, toccando vari temi della sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'Empoli.

‘La Fiorentina del campionato non si è mai vista nelle Coppe’

“Una Fiorentina sfasata, con la testa altrove. Nelle Coppe in generale non ho mai visto, a cominciare dal playoff di Conference, la squadra vista poi in campionato. Difesa a farfalle, le azioni sono discontinue. La sensazione è che la Fiorentina abbia inconsapevolmente scelto il campionato. Colpani mi è sembrato molto colpito da quanto accaduto, così come Cataldi che ha fatto un errore grave. Anche Kean ha iniziato molto contratto. L’Empoli non aveva niente da perder e la Fiorentina gliel’ha regalata, essendo anche un po’ sfortunata”.

‘Colpani fatica, Gudmundsson il calciatore più importante’

“La partita decisiva per capire quanto è successo sarà quella col Cagliari, perchè poi ci saranno anche delle conseguenze tecniche. Un giocatore come Bove la Fiorentina non ce l’ha in rosa, non è solo questione di essere corti a centrocampo. Un calciatore così non è facile da trovare sul mercato, un jolly che dà equilibrio e ricopre più ruoli. Palladino ora a Gudmundsson, che da fermo ci ha fatto vedere la sua cifra tecnica: l’islandese è il calciatore più importante della Fiorentina. Colpani fatica fisicamente, perde quasi sempre il duello. È gracile, in assoluto è tra i nuovi acquisti quello che tranne rari casi ha deluso di più. Il suo rendimento è stato mascherato dai risultati della squadra. Gli manca il piglio, anche Ikone ne ha di più al momento”.