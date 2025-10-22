Arriva il primo assist per Amatucci. Il giocatore viola al centro del Las Palmas - VIDEO

Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il Las Palmas del viola Lorenzo Amatucci, che occupa il secondo posto nella Serie B spagnola, la Liga2, a quota 18 punti, dietro al Racing Santander a quota 19.

Primo assist

Nella squadra isolana il centrocampista della Fiorentina è al centro del gioco, occupando il ruolo di regista della squadra gialloblù. Il classe 2004 toscano, che finora ha giocato da titolare ben 9 delle 10 gare di campionato, ha firmato il primo assist stagionale nella vittoria per 3-1 contro l’Eibar dell’ultima giornata, regalando un passaggio vincente a Garcia.

La terza esperienza lontano da Firenze

Amatucci è al terzo prestito di fila dopo il debutto con la maglia della Fiorentina, a conclusione del percorso nelle giovanili viola, dopo le esperienze con Ternana e Salernitana. Il contratto del giocatore di Subbiano con la Fiorentina è valido fino al 30 giugno 2028, e il club spagnolo se lo è assicurato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il video della vittoria del Las Palmas