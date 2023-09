Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha parlato a 360 gradi di Fiorentina facendo una panoramica sull'attualità viola e esprimendo vari pareri in merito alle opportunità tattiche proponibili da mister Italiano.

Parla così Bucchioni: "Dopo la sosta mi aspetto risposte da Nzola, mi aspetto tanto dal giocatore avendolo visto giocare più volte, raramente mi ha deluso e i tifosi viola ancora non l'hanno visto. È arrivato in condizioni precarie e le due settimane di lavoro possono essere ideali per lui per ritrovarsi. I movimenti li conosce come dimostrato nella vittoria col Genoa, il suo è un problema atletico, e deriva dalla sua stazza. L'attaccante nella Fiorentina deve fare un lavorone. Nzola può fare la differenza e cambiare l'attacco viola".

“Abbiamo già visto Italiano cambiare anno scorso, bisogna considerare che il suo tipo di calcio, i suoi concetti, funzionano quando i giocatori stanno bene e si va ad alto ritmo. Le difficoltà ci sono state anche la scorsa stagione, serve attendere una condizione atletica almeno ottimale, anche se non perfetta. Questa squadra ha dimostrato di essere cresciuta molto lo scorso anno nella gestione delle gare, arrivando in fondo a due competizioni. Ora mi aspetto una crescita ulteriore, l'allenatore lo ha detto chiaramente. E dovrà arrivare nelle prestazioni complessive, con maturità. Non è questione di numeri e moduli ma di atteggiamento”.

E ancora: "Italiano sta lavorando già dai primi giorni per far giocare insieme Beltran e Nzola, li vedremo quando la squadra potrà supportarli. Sono ottimista perchè l'organico viola offre soluzioni anche sul piano tattico, e l'allenatore dovrà sfruttarle. Perchè Biraghi e Parisi non possono in certe gare comporre una catena a sinistra? Parisi ha giocato più avanti per tutta la carriera, poi si è specializzato nel giocare esterno basso, ma ha fatto anche il trequartista in passato. Ha piedi buoni e salta l'uomo. Arthur e Lopez se stanno bene possono fare i due registi nel 4-2-3-1, sono rapidi, vanno a chiudere, soprattutto il francese. Lopez può giocare anche al posto di Bonaventura, in certi contesti, senza palla si muove molto bene, è intelligente. Meglio un calciatore così che un ‘cagnaccio’.

Infine: “Di Pereyra in ottica Fiorentina in questi giorni non ho saputo niente. Dipende da quanto costerebbe. Poi c'è da valutare l'intenzione dell'allenatore e la possibilità di gestire l'abbondanza in certi ruoli. Se arriva Pereyra, esperto, ottima qualità, può fare il lavoro di Castrovilli e Bonaventura. Lo prenderei, il giocatore è buono”.