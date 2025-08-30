Qualche piccolo retroscena a Tuttosport da parte di Marin Pongracic, legato anche al periodo difficile della scorsa stagione quando con Palladino non giocava quasi mai:

"Che stagione mi auguro? Quella passata fu segnata buona parte dagli infortuni, spero che questa sia la migliore della carriera. Presto compirò 28 anni, voglio essere anche un leader in campo. E magari fare qualche gol. Da quando gioco in Italia non ci sono ancora riuscito e mi pesa. Un difensore che segna accresce il suo valore.

Se ho pensato di andar via? Mai. Ho scelto la Fiorentina per alzare il mio livello. Non si può essere contenti di stare fuori ma bisogna avere pazienza. Quando feci la mia prima gara da titolare contro la Lazio vincemmo e da lì ho sempre giocato. Non si può lasciare Firenze dopo soli 6 mesi.

La favorita per lo scudetto? Il Napoli ha una grande squadra e un grande tecnico, poi c’è l’Inter. Per il resto ci sono altre più o meno sullo stesso livello: Milan, Juventus, Roma, Fiorentina. Guardiamo una gara per volta ma non dobbiamo nasconderci".