Conferme dalla Francia: "La Fiorentina vorrebbe Balogun in prestito ma c'è anche un club inglese"
Nome nuovo della giornata di oggi quello di Folarin Balogun come possibile opzione per l'attacco viola. L'americano è reduce da un ottimo Mondiale, segnato anche dallo spiacevole episodio della squalifica rimossa a tavolino, ed ha costi importanti: dalla Francia confermano comunque l'interesse della Fiorentina.
Non c'è solo Paratici
L'insider francese Santi Aouna riporta dell'interesse viola al prestito di Balogun ma su di lui c'è anche l'Everton, che per altro è la squadra di Beto. Questione di incastri delicati, con ancora tutto in ballo per la Fiorentina.
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