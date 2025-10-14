Graffiedi: "Kean paga lo scotto di una Fiorentina che non ingrana. Pioli avrà bisogno di lui contro un Milan solido e divertente"

Mattia Graffiedi, ex attaccante passato anche dalla Fiorentina, ha commentato lo stato di forma delle due squadre in vista della sfida tra Milan e i viola, in qualità di doppio ex. Queste le sue parole a 1 Station Radio.

Su Kean

“Kean sta pagando lo scotto di una Fiorentina che non riesce a ingranare, purtroppo, perché non è partita come ci si aspettava né come Pioli sperava. Questo ovviamente ha inciso anche su Kean, che non sta segnando come l'anno scorso ma comunque si sta impegnando e sta facendo vedere prestazioni di livello. Speriamo che l'infortunio rimediato in Nazionale non sia grave, perché la Fiorentina in questo momento ha bisogno di lui”.

Sul Milan

In avvicinamento alla sfida di San Siro, poi, Graffiedi commenta anche il momento del Milan: “Li vedo favoriti per il grande exploit di questa stagione. Quella di Allegri è una squadra solida, divertente e che gioca bene, il mister ha trovato la quadra e i risultati lo dimostrano”.