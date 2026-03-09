Galli: "È possibile chiedere il silenzio stampa? Parlano e fanno danni o figuracce. Stiano zitti. Le parole di Vanoli mi sembrano gravi"

L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulle ultime di casa viola dopo il pareggio contro il Parma.

Le parole di Galli

“La partita contro il Parma è da senza parole. La Fiorentina sta sempre aspettando la domenica dopo per chiudere il discorso salvezza e questo mi ricorda quando retrocedemmo. Non lottano, non hanno anima”.

Sulle parole

“Chiederei il silenzio stampa. È possibile? Parlano e fanno solo danni o figuracce. In un momento del genere serve silenzio, perché c'è anche il rischio di incomprensioni. Parli solo Vanoli, altrimenti nemmeno lui. Ma poi si è preso le colpe sulla sconfitta contro lo Jagiellonia e chiede l'esame di coscienza contro l'Udinese. Mi sembra grave. Facciano parlare Paratici. Ieri poi c'era tutto il mercato in panchina. Ranieri dice che hanno difeso bene, ma chi ha il Parma in attacco? Volevano prendere gol anche da questi?".