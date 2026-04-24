Casini: "Lo stadio lo doveva fare la Fiorentina. Perché il Comune non accoglie le richieste della società viola?"

Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Veccho ed ex sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato del tema Artemio Franchi.

Le parole di Casini

“Premesso sempre che lo stadio lo avrebbe dovuto fare la Fiorentina oggi dobbiamo però solo andare avanti. E fare il meglio e il più presto possibile. Prendiamo atto dell’avanzamento del cantiere, con il montaggio dei gradoni e lo sviluppo delle strutture portanti. È positivo che i lavori proseguano, ma non possiamo limitarci a registrare lo stato di avanzamento: servono risposte chiare su alcune questioni fondamentali”.

Le domande

“Perché il Comune non accoglie le richieste avanzate dalla Fiorentina per arrivare a un accordo definitivo? Se davvero vogliamo che il privato giochi un ruolo centrale nel completamento dell’opera, serve chiarezza anche su questo fronte. Le trattative non possono rimanere indefinite. La nostra posizione non cambia: lo stadio doveva farlo il privato ma indietro non si torna".