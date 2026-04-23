Stadio Franchi, i gradoni fanno scoppiare il litigio tra l'amministrazione e un consigliere comunale
“I lavori vanno avanti secondo quanto stabilito dal cronoprogramma”. La frase sul cantiere dello stadio Artemio Franchi, pronunciata dal sindaco Sara Funaro, non ha trovato d'accordo il consigliere comunale della Lista Schmidt, Massimo Sabatini.
L'accusa
Per quest'ultimo “ci sono 5 mesi di differenza, chiediamo se nonostante questo ritardo si rispetterà la data di completamento che era indicata come 22 ottobre 2026”.
La replica
A questa affermazione ha replicato l'assessore allo sport, Letizia Perini, dicendo che “la data del 18 novembre fa riferimento all’inizio della produzione in stabilimento dei gradoni e non alla posa sulle strutture di sostegno”.
La controreplica
Finito qui? No, davvero. La controreplica di Sabatini non si è fatta attendere: “Sullo stadio non accetto prese in giro né lezioni. Se è così certa di rispettare il cronoprogramma lo renda pubblico per intero”.