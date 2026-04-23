Stadio Franchi, la conformazione della nuova Fiesole. I lavori in corso fuori dalla Maratona e i prossimi passi

Con la posa dei gradoni è arrivata ad una fase avanzata la costruzione della nuova Fiesole all'interno dello stadio Artemio Franchi. Il settore sarà una tribuna costruita davanti alla curva progettata dall’ingegner Pier Luigi Nervi che prevede 72 file, ma le prime 20, ovvero quelle più vicine al campo, saranno costruite più avanti. Questo per far sì che le gru possano lavorare anche dall’interno dello stadio e venga completata la posa dei gradoni e delle strutture che comporranno la copertura.

Realizzazioni interrati

Fuori dal Franchi, si legge stamani sul Corriere Fiorentino, procedono gli interventi di realizzazione degli interrati lato Maratona che ospiteranno i locali tecnici con gli impianti a servizio dello stadio.

Maxi Colonne

Tra la primavera e l’estate è prevista anche la posa delle due maxi colonne interne che fungeranno da sostegno della copertura sulle quali poggerà una trave reticolare lunga 90 metri, che prima del varo sarà posata su due torri temporanee. L’obiettivo è terminare il montaggio delle strutture principali della nuova Fiesole entro ottobre, mentre le finiture sono da completarsi entro fine aprile 2027.