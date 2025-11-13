L'altro recupero che farebbe comodo alla Fiorentina e a Vanoli

C'è ottimismo sul recupero di Moise Kean per la partita che la Fiorentina giocherà alla ripresa del campionato contro la Juventus. Ma c'è anche un altro recupero che è molto atteso da tutto l'ambiente: quello di Robin Gosens.

Gare saltate

Il giocatore si è fatto male a San Siro contro l'Inter e non ha potuto prendere parte alle gare giocate in casa contro il Lecce e in trasferta contro il Genoa.

Lavoro differenziato

Fino a questo momento ha fatto lavoro differenziato, ma nei prossimi giorni è atteso il suo rientro in gruppo. Una strada che deve portare ad averlo tra i convocati per il match del Franchi.