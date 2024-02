Una notte per sciogliere i dubbi su Parisi: Biraghi però è già tornato in carreggiata

Non è certo nel suo miglior momento di forma Cristiano Biraghi, reduce da alcune pessime prestazioni ma pur sempre il capitano della Fiorentina. Anche per questo Italiano fatica a lasciarlo fuori, a scapito di un calciatore che non ha certo brillato finora, come Parisi. Secondo La Nazione, il dubbio tra i due sarà sciolto domattina, considerato anche l'acciacco patito da Biraghi a Empoli. Parisi manca nell'undici titolare dalla sfida con l'Inter, la sua unica giocata dal primo minuto nel 2024.