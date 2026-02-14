Fagioli: "Oggi abbiamo fatto quello che dovremo fare anche nelle prossime partite. Buone prove dei singoli, ma conta la salvezza"
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nicolò Fagioli, autore del primo gol di oggi della Fiorentina a Como, è intervenuto a DAZN a fine gara.
"Abbiamo giocato di squadra"
Fagioli ha dichiarato: “Abbiamo fatto una bellissima partita. Quando vieni qua devi essere umile e anche scegliere di abbassarti un po’ perché loro hanno giocatori fortissimi che impostano benissimo. Abbiamo giocato alla grande, di squadra: ed è quello che dobbiamo fare per le prossime tredici partite”.
Sul gol e sulle prove dei singoli
Sul gol da lui messo a segno ha commentato: “È stato un bel gol. L’importante comunque è che abbiamo vinto. Le prestazioni dei singoli contano perché fanno vincere una partita, ma l’obiettivo adesso è la salvezza”.
