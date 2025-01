Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a Sky Sport: “Ho letto tante cavolate, non è successo nulla di tutto ciò che è stato raccontato. Non sono arrivati né litigi, né rimproveri. Ho un gran rapporto con Biraghi e con Martinez Quarta. Sicuramente il Chino ha trovato meno spazio rispetto alle sue aspettative, a gennaio ha avuto questa proposta dal River e mi ha detto: ‘Mister, io preferirei andare’. Io non trattengo nessuno”.

Su Biraghi, in particolare: “Situazione diversa. Ci siamo seduti al tavolo, insieme alla società, e di comune accordo ha deciso di seguire la possibilità di andare via. Ripeto, le scelte che faccio le seguo insieme al club e prendendomi le mie responsabilità. Io devo vincere le partite, quello è il mio obiettivo, e vale per tutti. I ragazzi sanno che guardo molto alla meritocrazia, non regalo niente a nessuno”.

Sul mercato: “Mondo imprevedibile, può cambiare ogni minuto. Non vogliamo fare tante cose, ne bastano poche e giuste. Vogliamo alzare il livello, dimostrare ambizione. Al mercato poi pensa la società, io mi concentro sulla parte tecnica”.