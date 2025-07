Sandro Sabatini: "Non penso che Kean sarebbe titolare a Napoli, per questo sono fiducioso in una sua permanenza. Mandragora non deve partire"

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni movimenti di mercato in casa Fiorentina.

“Per me è solo passato un giorno per quello che riguarda la situazione di Moise, e quindi mancano 9 giorni alla fine della durata della clausola: manca solo un giorno in meno. Ho personalmente due sensazioni. La prima è che per Kean se qualcosa capita bene, senno va bene uguale. La seconda è che, almeno in Italia, in pochi farebbero uno sgarbo del genere e quindi la clausola credo sia da considerare sopratutto per l’estero. In Italia sarebbe una valutazione complicata da sostenere, e per lui 52 sono una valutazione giusta. C’è però il rischio che sia una valutazione come gli 80 milioni di Vlahovic di qualche anno fa. Impazzisco per lui, che sono convinto sarà il centravanti del futuro della Nazionale, ma tutti questi soldi sono impegnativi anche per un giocatore com blu: se andasse in Arabia farebbe un errore”.

“Il Napoli non fa per Kean. Con Dzeko potrebbe far male a chiunque”

Ha anche aggiunto: “A queste cifre una squadra può comprare anche Retegui e Lucca, altri profili interessanti. Il ragazzo dovrà essere soprattutto bravo a sostenere questo tipo di valutazione, soprattutto davanti ai propri tifosi: in questo momento l’unica squadra che però può portarcelo via in Italia è il Napoli. Non penso che Kean, al Napoli, sarebbe il titolare inamovibile. C’è Lukaku. Credo che qualcosa possa incidere anche questo in una eventuale scelta per uno come lui. Ora alla Fiorentina è arrivato Dzeko. Mi piacerebbe tantissimo vederli assieme. Dzeko potrebbe mettersi lì e insegnare come si fa l’attaccante a tutti. Ha delle movenze bellissime, è elegante, ha tanta tecnica. Sarebbe un tandem bellissimo Dzeko-Kean. Dzeko non va parametrato solo coi gol, al massimo con assist, con belle giocate. Quello è Dzeko, non conta solamente il numero delle reti”.

“A me piace molto Bernabè, ma devo dire che sono di parte”

Qualche parola anche per Adrian Bernabè, seguito da vicino dalla Fiorentina: “Io sono esagerato nell’avere una passione per i giocatori che sanno giocare bene a pallone. Se io vedo giocare Fagioli, lo dissi prima che arrivasse a Firenze e di essere massacrato dai giornali, e Bernabe insieme impazzisco. Io mi immagino, Fagioli che passa a Bernabè, giocata per Dzeko, assist per Kean e gol. A Bernabé la palla non gliela togli. A me piace il calcio, bello, magari arrivasse alla Fiorentina Bernabè. Chiaramente se scegli due profili del genere, giocando a tre il terzo deve essere uno con fisicità e abile a recuperare palloni”.

“La Fiorentina non può permettersi di perdere Mandragora”

Ha poi concluso parlando di Rolando Mandragora: “A rischio di essere esagerato nei complimenti a me Mandragora, visto il momento di maturazione, credo che l’ultima stagione non sia un caso. Non sono un commercialista o un procuratore ma credo che il suo contratto debba essere adeguato al rendimento e alle offerte in giro. Non so se cambierà qualcosa in nazionale ma vedo che non tutti i 25 convocati delle ultime uscite valevano il centrocampista viola”.