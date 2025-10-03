FOTO - Una visita speciale per Lamptey! Nonostante il grave infortunio la nazionale non dimentica il giocatore viola

Non certo un inizio di stagione da sogno quello di Tariq Lamptey. Il neo acquisto della Fiorentina si è infatti infortunato gravemente dopo solo una manciata di minuti in campo. Non sono certo mancati messaggi di affetto per il terzino viola, che proprio in questi giorni ha ricevuto anche una visita speciale.

Un visita speciale

L'allenatore del Ghana Otto Addo ha fatto visita al calciatore viola per dimostrare il suo sostegno durante la sua convalescenza dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore.

Un giocatore cruciale

Lamptey, per quanto riguarda gli impegni con la nazionale, salterà sicuramente le partite di qualificazione ai mondiali contro la Repubblica Centrafricana e le Comore, ma rimane un tassello centrale nella squadra centro africana.