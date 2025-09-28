VIDEO - Gli ultras della Fiorentina sono giunti alle porte di Pisa: "Dove sono i nostri nemici?"

Non entreranno allo stadio, non prenderanno parte dal vivo all'incontro, ma gli ultras della Fiorentina si sono comunque avvicinati a Pisa. Una banda di tifosi incappucciati si è radunata presso la località di San Giuliano, intonando cori e accendendo qualche fumogeno.

Si alza la tensione nei pressi di Pisa

Diverse decine di ultras della Fiorentina sono arrivati alle porte della città senza biglietto. Avvistati anche tifosi pisani con caschi e mazze pronti allo scontro… vi proponiamo il video che abbiamo pubblicato sul nostro canale ufficiale Instagram: