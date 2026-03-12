Zazzaroni: "L'unica italiana superstite l'avremo in Europa League, la Fiorentina intenzionata a trascurare la Conference. Realizziamo il triplete della vergogna"
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha pubblicato stamani un commento sulla situazione in Europa delle squadre italiane, sottolineando il flop.
“Fiorentina intenzionata a trascurare la coppa”
“Ai quarti di finale dell’Europa League porteremo sicuramente un’italiana (c'è l'euroderby tra Bologna e Roma ndr) - ha scritto - Temo peraltro che sarà l’unica superstite del nostro campionato poiché la Fiorentina non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi”.
“Italian floppone, triplete della vergogna”
E poi: “L’italian floppone non può più sorprendere: siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e a fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna”.
