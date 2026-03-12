Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha pubblicato stamani un commento sulla situazione in Europa delle squadre italiane, sottolineando il flop.

“Fiorentina intenzionata a trascurare la coppa”

“Ai quarti di finale dell’Europa League porteremo sicuramente un’italiana (c'è l'euroderby tra Bologna e Roma ndr) - ha scritto - Temo peraltro che sarà l’unica superstite del nostro campionato poiché la Fiorentina non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi”.

“Italian floppone, triplete della vergogna”

E poi: “L’italian floppone non può più sorprendere: siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e a fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna”.