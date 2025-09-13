Ferrari: "Bove ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato tramite un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn l'incontro con l'ex centrocampista viola Edoardo Bove di pochi giorni fa al Viola Park.

L'emozione nel rivedere Bove

Ferrari ha commentato così: "È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale".

Le parole per Bove

E ha aggiunto: "È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette le persone al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi".