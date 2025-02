Onofri: "Il Genoa sa essere pericoloso, è molto compatto, sarà difficile per la Fiorentina. Zaniolo? Ne rimasi estasiato..."

Claudio Onofri, ex allenatore e giocatore del Genoa, ha parlato della partita di domani al Pentasport di Radio Bruno. Questo il suo commento.

“Mi aspetto una partita complicata per la Fiorentina, il Genoa è pericoloso non tanto come gioco ma come compattezza. Contro il Monza abbiamo visto un secondo tempo dove c'è stata un'esposizione positiva anche in fase offensiva, che era il grande cruccio di questa squadra. Tuttavia anche la Fiorentina viene da un ottimo momento dopo la vittoria contro la Lazio: ovviamente fra le due squadre la Fiorentina è più forte, i tre alle spalle di Kean sono molto tecnici e fantasiosi, sarà difficile arginarli”

“Palladino sta iniziando a capire la differenza tra Monza e Firenze, lo conosco come un ragazzo intelligente, un ex attaccante che pensavo meno avvezzo alle questioni tattiche, e invece mi dà piacere guardare le sue squadre giocare. Monza chiaramente è il simbolo della tranquillità, c'è una differenza notevole fra le piazze. Comuzzo? Non ha la testa altrove, è chiaro che la piazza di una squadra prima in classifica lo stia tentando ma il giocatore saprà mettere da parte tutte le questioni di mercato quando scenderà in campo. Certo, è giovane, ma non può farsi prendere da queste situazioni: sono sicuro che darà tutto per la maglia"

“A Zaniolo auguro che sia l'anno giusto, l'ho conosciuto da giovane e ne sono rimasto estasiato, anche se da un po' non dimostra più la sua qualità. Ha tutto il tempo del mondo per tornare sui livelli visti in passato, credo che con Palladino possa esprimere tutto il suo potenziale, io ci credo. Speriamo che segni tanto, ma non alla prossima… (ride, ndr)”