L’Inter si aggiudica lo scontro Scudetto. Un autogol di Gatti condanna la Juventus. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il big match di questa giornata di Serie A, Inter-Juventus. I nerazzurri vincono per 1-0 e si aggiudicano lo scontro al vertice per la corsa allo Scudetto. Ai nerazzurri basta un autorete di Federico Gatti nel primo tempo per conquistare tre punti pesantissimi.

Così l’Inter sale a quota 57 punti, ben 4 in più della Juventus e con una partita in meno rispetto ai ragazzi di Allegri. Per Vlahovic e compagni si fa complicata la lotta al vertice.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter* 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Bologna* 36, Roma 35, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).