FOTO FN - L'arrivo della Fiorentina in Duomo. Presenti anche tanti ex viola, tra cui Antognoni
E' arrivata in Duomo a Firenze anche la prima squadra della Fiorentina al completo, accompagnata da Roberto Goretti, per la messa in ricordo del presidente viola Rocco Commisso.
I presenti
Oltre ai giocatori e ai dirigenti della Fiorentina, presenti in Cattedrale anche gli ex Fiorentina Frey, Pasqual, Dainelli (che accompagna il presidente del Pisa Corrado), Toldo e Antognoni.
Le foto
Queste le foto scattate da Fiorentinanews.com
💬 Commenti