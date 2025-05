Nel post partita di Real Betis-Fiorentina ha parlato il protagonista del match al Villamarin Antony, autore di un grande gol contro i viola. Il destro non è il suo piede preferito e anche De Gea ha ammesso che durante la loro avventura allo United non gli aveva mai segnato con quel piede in allenamento. Tuttavia, ieri sera, il piede debole del brasiliano è stato quello decisivo. Queste le sue parole a Movistar+:

“Ho detto ai miei comoagni che è stato molto strano segnare un gol del genere, soprattutto di destro, ma sono molto contento. Dobbiamo essere concentrati ora per la partita di ritorno. Loro hanno molta qualità, ma anche noi”.