La Fiorentina apre le porte del Viola Park all'università di Pisa. Ferrari: "Da sempre attenti alla sostenibilità dello sport"

Un’opportunità formativa per chi desidera costruire una carriera nel management sportivo, nel mondo del calcio, è offerta dal nuovo corso in Sport Management e Sostenibilità, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la Fiorentina.

Le iscrizioni alla prima edizione, a cui saranno ammessi 30 partecipanti al massimo, si aprono il 4 novembre per chiudersi il 31 dicembre 2024. Possono presentare domanda diplomati, studenti universitari, post-laureati, dottorandi provenienti da diversi ambiti disciplinari. I primi iscritti selezionati potranno ottenere borse di studio a copertura dell’iscrizione.

Al Viola Park si va a lezione

Le lezioni si svolgeranno a Firenze e online dal 7 febbraio 2025 al 13 giugno 2025, con una durata complessiva di 144 ore, suddivise in 12 weekend formativi (in parte in presenza presso il Viola Park e in parte da remoto) e lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato. Il corso offrirà un bilanciamento tra lezioni frontali teoriche e sessioni pratiche, con la partecipazione di docenti dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna, in particolare del Laboratorio sul Management della Sostenibilità, e manager della Fiorentina. A chi partecipa sarà offerta anche l’opportunità di assistere a una partita casalinga della Fiorentina, per osservare 'sul campo' l'applicazione pratica dei temi affrontati durante le lezioni. Inoltre, il gruppo dirigente del club gigliato condividerà la propria esperienza e guiderà i partecipanti nella comprensione delle dinamiche concrete della gestione sportiva in un contesto professionale di alto livello.

Le parole di Ferrari

“Aprire il Viola Park e il mondo Fiorentina all’Università - ha commentato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina - è un passo importante per sottolineare i valori di crescita professionale e umana in cui crediamo. Siamo da sempre attenti anche alla ‘sostenibilità’ nel panorama sportivo, ecco perché abbiamo accolto la proposta della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa”.