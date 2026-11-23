Paolo Vanoli arriva alla trasferta di Monza con una lista di convocati finalmente lunga.

Sono rimasti due i giocatori indisponibil per la Fiorentina: Fabiano Parisi e Marin Pongracic. Entrambi sono attesi di nuovo in gruppo tra fine novembre e inizio dicembre. Dalla Primavera questa volta sale il solo Brando Mazzeo, classe 2006, come aggregato alla prima squadra.

I timori per le condizioni di diversi giocatori, che avevano accompagnato la Fiorentina durante la sosta, si sono dunque ridimensionati. L’emergenza, possiamo dirlo, è ormai alle spalle e Vanoli torna ad avere più margine di scelta.

A Monza potrà contare su più alternative sia per la formazione di partenza sia per i cambi a partita in corso.