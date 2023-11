Vrancken: "La Fiorentina resta la favorita del girone. Non è nel nostro DNA aspettare l'avversario, vogliamo dominare la partita"

Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, l’allenatore del Genk Wouter Vrancken è intervenuto in conferenza stampa: “Domani sarà difficile per noi, affrontiamo una squadra che ha saputo mettere in difficoltà il Milan. Però, con tutto il rispetto, non è nel nostro DNA aspettare l'avversario. Non voglio rivelare niente sulle nostre strategie, però posso dire che vogliamo dominare la gara e proporre un calcio molto propositivo. Serve ottimismo".

E aggiunge: “Abbiamo già fatto vedere di essere competitivi, già nella partita d'andata contro la Fiorentina, che resta la favorita del girone. Il bello del calcio, tuttavia, è proprio l'equilibrio del gruppo. Rimaniamo sfavoriti anche domani, ma la speranza è quella di ottenere un buon risultato”.

E dopo l'ultima sconfitta: “Ho parlato tanto con i miei giocatori, dobbiamo avere motivazioni diverse. Speriamo che arrivino anche i risultati. Chi temo di più della Fiorentina? Il gioco, che non è certo il classico catenaccio italiano. Studiare la squadra di Italiano è stato bello”.