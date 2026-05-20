Aquilani ad un passo dal sogno! L'ex viola guida il Catanzaro in finale dei play off di Serie B

Alberto Aquilani è vicinissimo a realizzare un sogno: portare il Catanzaro in Serie A. Un palcoscenico che la squadra calabrese non calca dalla lontana stagione 1982-83.

Le semifinali

Il Catanzaro ha superato, nella doppia sfida, il favorito Palermo (3-2 il computo totale della sfida) ed è approdato alla finale dei play off di Serie B. Nella decisiva sfida per la promozione la squadra di Aquilani affronterà il Monza, che ha superato nella propria semifinale la Juve Stabia.

Una sfida a tinte viola

La finale sarà una partita con tante conoscenze viola. Nel Catanzaro, oltre ad Aquilani, gioca infatti l'esterno a tutta fascia Costantino Favasuli, fra le rivelazioni di questa stagione della serie cadetta. Dall'altra parte, a dirigere la difesa dei lombardi, ci sarà Lorenzo Lucchesi. Il classe 2003 è ancora di proprietà viola, ma potrebbe diventare a tutti gli affetti del Monza in caso di promozione in Serie A.