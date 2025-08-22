Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dell'esordio della Fiorentina in Conference League e degli ultimi giorni di mercato della società viola.

L'esordio in Conference

“In questa stagione la Fiorentina può togliersi diverse soddisfazione. L'andata del playoff è andata bene, si vedeva che la squadra era consapevole e sapeva cosa fare in campo. L'arrivo di Piccoli? Non viene per fare il vice Kean, ma la sua alternativa. Possono anche giocare insieme e adesso il reparto offensivo viola è profondo e con quattro giocatori che possono arrivare in doppia cifra”.

L'espulsione di Kean e il mercato

“L'espulsione di Kean è un gesto che non dobbiamo rivedere. Un giocatore si misura anche per il comportamento, ma anche l'avversario meritava un provvedimento. Pioli aiuterà Moise a gestire queste situazioni. L'allenatore viola vuole nomi precisi, non giocatori presi tanto per fare. Pongracic è cresciuto molto, se ci fosse un'occasione simile la coglierei. A centrocampo serve una via di mezzo tra Sohm e Fagioli”.

Su Lamptey

“Lamptey? Probabilmente Pioli non ritiene Fortini pronto. 100 presenze in Premier non sono poche. Non lo conosco, ma fisicamente ricorda molto Dodo”.