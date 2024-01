La Fiorentina contro l'Udinese va sotto due volte ma alla fine pareggia i conti con i gol di entrambi i centravanti

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile

Fiorentina-Udinese 1-2 (8' Lovric, 55' Beltran, 73' Thauvin, 87' rig. Nzola)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (46' Faroni), Martinez Quarta, Ranieri (88' Milenkovic), Biraghi; Mandragora , Duncan (46' Arthur); Ikone, (88' Barak), Bonaventura, Brekalo (75' Nzola); Beltran.

90'+5 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia 2-2 con l'Udinese: a segno per i viola Beltran al 55' e Nzola all'87' su calcio di rigore.

90'+4 Fiorentina che cerca il gol del vantaggio con Nzola su suggerimento di Beltram, ma l'attaccante viola spedisce il pallone alto da buona posizione.

90'+3 Cambio nell'Udinese: esce Kamara, va in campo Tikvic.

90'+2 Palo di Bonaventura! Il centrocampista viola in contropiede va alla conclusione e centra in pieno il legno.

90' Assegnati cinque minuti di recupero.

88' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ikone e Ranieri, vanno in campo Barak e Milenkovic.

87' GOOOOOOL!!!! NZOLA!!! Dal dischetto l'attaccante viola non sbaglia e sigla il gol del pari!

85' Calcio di rigore per la Fiorentina! Ferreira allarga il braccio su una conclusione di Beltran e tocca il pallone con la mano! L'arbitro assegna il tiro dal dischetto dopo la revisione al VAR.

83' Squadra viola che prova l'assedio all'area in area dell'Udinese, ma ci sono pochissimi sbocchi..

80' Si inserisce in area Bonaventura con il pallone tra i piedi, ma chiuso da tre difensori dell'Udinese perde poi il pallone.

78' Fiorentina che prova a farsi vedere in area dell'Udinese, ma è imprecisa in fase di passaggio.

75' Cambio nella Fiorentina: esce Brekalo, va in campo Nzola.

73' Gol dell'Udinese. Cross di Lovric da destra sull'altro lato per Thauvin indisturbato deposita il pallone in porta. Tutto da rifare per la Fiorentina.

71' Ikone serve Brekalo sull'altro lato che temporeggia per poi crossare addirittura fuori.

68' Ritmi bassi ora in campo, con entrambe le squadre che stanno provando a riorganizzarsi per vincerla.

65' Cerca il tiro rasoterra da fuori Faraoni, intercetta il pallone Okoye.

61' Occasione per l'Udinese con Thauvin su calcio di punizione, il pallone rimpalla sul palo dopo la deviazione di Terracciano che poi fa suo il pallone.

61' Ammonito Ranieri per fallo commesso su Success.

58' Girandola di cambi per l'Udinese: escono Samardzic, Lucca e Ebosele, vanno in campo Thauvin, Success e Ehizibue.

55' GOOOOL!!!!!!! BELTRAN!!!!!! Cross di Faraoni pennellato in area, stacca di testa Beltran e sigla il pareggio per i viola!

52' Beltran serve Mandragora che prova il tiro dalla distanza, para e trattiene il pallone Okoye.

49' Ikone si trascina il pallone sul fondo e poi lo serve nel mezzo all'area, non ci arriva Brekalo.

46' Il secondo tempo inizia con due cambi per la Fiorentina: escono Duncan e Kayode, va in campo Arthur e fa il suo esordio in maglia viola il nuovo arrivato Faraoni.

45'+1 Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina è sotto di 1-0 contro l'Udinese: i friulani sono andati in vantaggio al 8' con Lovric.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Occasione cestinata dalla Fiorentina: Biraghi va al cross in area ma Ikone sbaglia al momento del tiro da buona posizione.

42' Partita di rara bruttezza ora, con la Fiorentina che si ritrova ancora a sbagliare in fase di passaggio innescando i velocisti dell'Udinese.

39' Prova Bonaventura a manovrare il pallone nella metà campo dell'Udinese, ma gli avversari non stanno concedendo niente.

36' Udinese vicina al secondo gol con Samardzic, che da calcio di punizione chiama Terracciano a una grande parata!

34' Il primo ammonito della gara è Kamara per fallo commesso su Kayode.

31' Dopo lo scoccare della mezz'ora di gioco il canovaccio della gara non cambia: l'Udinese fa il suo gioco, la Fiorentina è evanescente in campo e sbaglia tanto in fase di costruzione.

28' Ancora Udinese pericolosa, con Pereyra imbeccato sulla destra che cerca il tiro sul primo palo, interviene Terracciano.

25' Fiorentina che staziona per alcuni minuti nella metà campo dell'Udinese senza però cercare giocate e provare tiri in porta, ma facendo soltanto possesso palla.

22' Occasione per l'Udinese con Lucca, il quale va al tiro dal limite dell'area, para Terracciano!

20' Manovra lenta della Fiorentina, con l'Udinese che cerca sempre di strappare il pallone dai piedi ai giocatori viola.

17' Beltran serve bene Brekalo sulla sinistra, ma l'esterno d'attacco si fa rimontare subito dalla difesa dell'Udinese prima che possa andare al tiro.

14' La squadra viola ancora è rimasta con la testa negli spogliatoi: manca ordine e precisione, l'Udinese fa girare il pallone con calma.

11' Fiorentina che prova a riorganizzarsi a centrocampo, ma l'Udinese continua a pressare nella metà campo viola.

8' Gol dell'Udinese. Lancio in per Lucca che scambia con Lovric, il quale si proietta in area, dormita della difesa viola e il centrocampista con il sinistro spedisce il pallone in porta per l'1-0 dei friulani.

6' La Fiorentina sta perdendo tanti palloni a centrocampo, con l'Udinese che invece si ritrova spesso a partire in contropiede.

3' Squadre in fase fi studio, ritmi lenti per adesso in campo.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Tra una coppa e l'altra, la Fiorentina porta avanti anche il campionato e la sua zona Champions da tutelare: prima di pensare alla trasferta di Riyad infatti, gli uomini di Italiano dovranno gestire l'Udinese di Cioffi. Appuntamento al Franchi alle 18, agli ordini del sig. Pairetto, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.