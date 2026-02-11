Opzione peggiore scongiurata ma serve un piano B per Gudmundsson. E c'è un'incognita in difesa
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'opzione peggiore è stata fortunatamente scongiurata, ma è molto probabile che Albert Gudmundsson non scenda in campo nella prossima partita della Fiorentina contro il Como.
Le ali
In questo caso serve un piano B al tecnico Paolo Vanoli e questo piano B potrebbe avere le sembianze di un Manor Solomon spostato a sinistra e Jack Harrison, entrato molto bene contro il Torino, a destra; entrambi a piede invertito dunque.
In difesa
C'è un'incognita anche dietro, che porta il nome di Robin Gosens. Se il tedesco, il cui rientro dal suo grave infortunio muscolare è stato affrettato così come confessato pubblicamente da Vanoli, darà garanzie allora giocherà, altrimenti dovrebbe essere impiegato Fabiano Parisi al suo posto.
💬 Commenti