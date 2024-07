Nico e Quarta, prima la finale di Copa America e poi le vacanze. Ma i due sono pronti a tornare in anticipo a Firenze

Sono tre gli argentini che in questo momento mancano all'appello al Viola Park: Nico Gonzalez e Martinez Quarta sono ancora impegnati con l'Argentina, giunta in finale di Copa America (lunedì notte contro la Colombia), mentre Lucas Beltran si sta preparando per il Torneo Olimpico, con la finale prevista il 9 agosto.

La Fiorentina dovrà fare a meno di loro ancora per un po', ma come scrive La Repubblica, almeno Nico e Quarta sarebbero disposti a ridurre le proprie vacanze (tre settimane libere) per tornare prima a Firenze e prepararsi per la nuova stagione.