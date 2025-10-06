Gosens spedisce la palla del pareggio in Piazza Duomo. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo

Un palo e una traversa hanno salvato la Fiorentina, domenica scorsa, a Pisa. Un palo e una traversa, oggi, la condannano alla terza sconfitta consecutiva in casa. Il Franchi da fortino a budino che gli avversari si pappano a cucchiaiate. Sei giornate di campionato senza la vittoria. Media di mezzo punto a partita. Roba da incubo.

Questi sono i risultati

L’occhio del padrone ingrassa il cavallo, recita un vecchio adagio. Questi sono i risultati per chi tenta di farlo da oltre oceano.

Voti e giudizi

Gosens – 4,5 – La mancanza del suo contributo alla spinta offensiva nel primo tempo si fa sentire. Nella ripresa ha la palla per il pareggio ma la spedisce in piazza del Duomo.

Gudmundsson – 0 – Rifila un pestone a Celik e prende il giallo: le note di cronaca per lui terminano qui. E anche la sua partita dopo il primo tempo. Sostituito per disperazione.

Allenatore: Pioli – 4 – I giocatori rendono tutti o quasi meno delle previsioni (e del livello di ingaggio). Chi entra dalla panchina non cambia mai l’inerzia della partita. La squadra (e con lei la tifoseria) rischia di infilarsi in una spirale di depressione i cui esiti sono imprevedibili.

